STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.89 Prozent auf 5’246.22 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0.257 Prozent tiefer bei 5’279.79 Punkten in den Handel, nach 5’293.38 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’230.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’279.79 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1.43 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’419.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5’349.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’791.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5.83 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.07 Prozent auf 5.74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.90 Prozent auf 84.74 GBP), RELX (+ 1.73 Prozent auf 26.44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.67 Prozent auf 37.09 GBP) und SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 189.24 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3.13 Prozent auf 167.20 CHF), Intesa Sanpaolo (-3.08 Prozent auf 6.07 EUR), UniCredit (-2.83 Prozent auf 75.63 EUR), HSBC (-2.36 Prozent auf 13.75 GBP) und Rolls-Royce (-2.22 Prozent auf 13.73 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’502’429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 630.698 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch