STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.26 Prozent stärker bei 4’045.15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.196 Prozent auf 4’042.39 Punkte an der Kurstafel, nach 4’034.49 Punkten am Vortag.

Bei 4’046.12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’032.64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.884 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.11.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3’877.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3’938.34 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 3’777.19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 9.75 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’089.95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’658.90 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2.22 Prozent auf 32.41 EUR), Rio Tinto (+ 1.84 Prozent auf 55.20 GBP), Glencore (+ 1.67 Prozent auf 4.46 GBP), UBS (+ 1.48 Prozent auf 24.70 CHF) und RELX (+ 1.37 Prozent auf 31.14 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-7.04 Prozent auf 23.13 GBP), Roche (-1.00 Prozent auf 248.45 CHF), Diageo (-0.54 Prozent auf 27.97 GBP), Enel (-0.36 Prozent auf 6.53 EUR) und Nestlé (-0.27 Prozent auf 99.35 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4’670’950 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 414.082 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

