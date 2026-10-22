STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich im Minus

Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.08 Prozent leichter bei 5’351.17 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.151 Prozent auf 5’401.42 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’346.20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’401.42 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.751 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’361.12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’439.90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’770.14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7.95 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 7.69 Prozent auf 94.66 GBP), Unilever (+ 3.23 Prozent auf 49.76 GBP), SAP SE (+ 3.21 Prozent auf 215.35 EUR), AstraZeneca (+ 2.90 Prozent auf 129.80 GBP) und Deutsche Telekom (+ 2.67 Prozent auf 26.18 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-8.56 Prozent auf 122.20 EUR), Rolls-Royce (-5.11 Prozent auf 12.60 GBP), UniCredit (-4.30 Prozent auf 71.75 EUR), Siemens (-4.14 Prozent auf 255.70 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4.06 Prozent auf 68.92 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 32’340’991 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 560.937 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.42 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch