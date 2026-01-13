Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50 aktuell
|
13.01.2026 17:58:27
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu
STOXX 50-Kurs am Dienstag zum Handelsschluss.
Schlussendlich erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.20 Prozent auf 5’109.58 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.155 Prozent stärker bei 5’107.27 Punkten in den Handel, nach 5’099.38 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’116.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’096.20 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’814.15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’719.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’357.26 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.41 Prozent auf 4.37 GBP), BAT (+ 2.09 Prozent auf 42.05 GBP), Airbus SE (+ 1.85 Prozent auf 220.25 EUR), Rolls-Royce (+ 1.40 Prozent auf 13.05 GBP) und Siemens (+ 1.32 Prozent auf 261.75 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2.47 Prozent auf 27.98 EUR), National Grid (-2.12 Prozent auf 11.54 GBP), Enel (-1.43 Prozent auf 9.18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.10 Prozent auf 519.20 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1.01 Prozent auf 89.74 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22’437’021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 419.229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
17:58
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17:58
|Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17:00
|Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade (Financial Times)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’109.58
|0.20%
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: SMI letztlich leichter -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich leichter. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.