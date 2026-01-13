Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STOXX 50 aktuell 13.01.2026 17:58:27

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu

STOXX 50-Kurs am Dienstag zum Handelsschluss.

National Grid
12.29 CHF -2.52%
Schlussendlich erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.20 Prozent auf 5’109.58 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.155 Prozent stärker bei 5’107.27 Punkten in den Handel, nach 5’099.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’116.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’096.20 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’814.15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’719.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’357.26 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.41 Prozent auf 4.37 GBP), BAT (+ 2.09 Prozent auf 42.05 GBP), Airbus SE (+ 1.85 Prozent auf 220.25 EUR), Rolls-Royce (+ 1.40 Prozent auf 13.05 GBP) und Siemens (+ 1.32 Prozent auf 261.75 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2.47 Prozent auf 27.98 EUR), National Grid (-2.12 Prozent auf 11.54 GBP), Enel (-1.43 Prozent auf 9.18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.10 Prozent auf 519.20 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1.01 Prozent auf 89.74 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22’437’021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 419.229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Enel S.p.A.

09.01.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
08.01.26 Enel Buy UBS AG
07.01.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 5’109.58 0.20%

