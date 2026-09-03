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STOXX 50 im Blick 03.09.2026 09:28:18

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

BP
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Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.04 Prozent auf 5’411.68 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.019 Prozent schwächer bei 5’408.29 Punkten, nach 5’409.30 Punkten am Vortag.

Bei 5’414.51 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’408.29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1.06 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 5’467.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’152.04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’548.44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.17 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR), AstraZeneca (+ 0.94 Prozent auf 120.88 GBP), GSK (+ 0.83 Prozent auf 18.77 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 527.20 EUR) und SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 182.82 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-1.77 Prozent auf 186.20 CHF), Airbus SE (-0.85 Prozent auf 195.26 EUR), BP (-0.81 Prozent auf 5.38 GBP), Nestlé (-0.74 Prozent auf 78.05 CHF) und Rheinmetall (-0.59 Prozent auf 1’084.00 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 895’280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 553.229 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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