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06.11.2026 15:58:16
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 in Rot
So bewegt sich der STOXX 50 heute.
Um 15:40 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.57 Prozent auf 5’333.84 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.812 Prozent tiefer bei 5’375.01 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’419.00 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’317.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’375.01 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.937 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 5’334.87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’507.27 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.11.2025, einen Stand von 4’735.30 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.60 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.32 Prozent auf 117.62 EUR), Rolls-Royce (+ 0.56 Prozent auf 12.47 GBP), UBS (-0.20 Prozent auf 39.81 CHF), HSBC (-0.36 Prozent auf 13.03 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.47 Prozent auf 67.18 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.94 Prozent auf 571.20 EUR), Rheinmetall (-3.92 Prozent auf 808.50 EUR), Allianz (-3.83 Prozent auf 447.30 EUR), BAT (-3.79 Prozent auf 45.38 GBP) und National Grid (-3.31 Prozent auf 12.43 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’897’913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 515.535 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.34 erwartet. Mit 7.07 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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