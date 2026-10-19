Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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19.10.2026 09:28:15
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Verlusten
Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.
Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.54 Prozent auf 5’374.99 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0.233 Prozent tiefer bei 5’391.67 Punkten in den Montagshandel, nach 5’404.24 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’391.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’374.99 Punkten lag.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’308.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’385.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4’741.85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 0.86 Prozent auf 29.39 GBP), BP (+ 0.85 Prozent auf 6.19 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.56 Prozent auf 39.60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.55 Prozent auf 88.16 GBP) und SAP SE (+ 0.25 Prozent auf 199.72 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’063.80 EUR), Airbus SE (-2.02 Prozent auf 194.90 EUR), Barclays (-1.83 Prozent auf 4.25 GBP), UBS (-1.24 Prozent auf 39.14 CHF) und HSBC (-1.19 Prozent auf 14.11 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’606’225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie hat mit 6.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.26 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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