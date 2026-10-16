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Index-Performance im Blick 16.10.2026 15:58:12

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

AstraZeneca
139.96 CHF 0.64%
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Um 15:41 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.68 Prozent auf 5’410.81 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.059 Prozent höher bei 5’377.53 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’374.34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’377.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’415.11 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.84 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 5’313.42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’408.04 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 4’777.63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.15 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), Airbus SE (+ 2.61 Prozent auf 199.78 EUR), BAT (+ 1.95 Prozent auf 44.51 GBP), Nestlé (+ 1.69 Prozent auf 82.44 CHF) und RELX (+ 1.59 Prozent auf 29.32 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil AstraZeneca (-1.46 Prozent auf 125.13 GBP), Novartis (-1.06 Prozent auf 124.56 CHF), Roche (-0.50 Prozent auf 377.80 CHF), Rolls-Royce (-0.41 Prozent auf 13.57 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.26 Prozent auf 76.00 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’764’345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 588.996 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.28 erwartet. Mit 7.22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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ABB (Asea Brown Boveri) 75.68 -0.68% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 184.70 2.37% Airbus SE
ASML NV 1’373.20 1.36% ASML NV
AstraZeneca PLC 139.97 0.64% AstraZeneca PLC
Barclays plc 4.73 0.21% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48.72 2.22% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6.71 0.66% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.66 2.32% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 82.43 1.68% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 124.70 -0.95% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 32.02 1.75% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 989.50 5.94% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379.20 -0.13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 15.09 3.41% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 245.90 0.55% Siemens AG

ABB am 16.10.2026

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