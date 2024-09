STOXX 50 aktuell: Letztendlich Pluszeichen im STOXX 50

Zum Handelsschluss tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.80 Prozent höher bei 4’436.94 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.351 Prozent auf 4’417.37 Punkte an der Kurstafel, nach 4’401.94 Punkten am Vortag.

Bei 4’451.47 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’417.37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’494.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2024, wurde der STOXX 50 mit 4’541.92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Stand von 3’947.22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8.43 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4’584.77 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’010.21 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 4.54 Prozent auf 50.49 GBP), Richemont (+ 4.08 Prozent auf 118.75 CHF), Glencore (+ 3.90 Prozent auf 4.00 GBP), Siemens (+ 1.70 Prozent auf 170.34 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1.49 Prozent auf 134.92 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen London Stock Exchange (LSE) (-1.16 Prozent auf 102.35 GBP), RELX (-0.98 Prozent auf 36.28 GBP), AstraZeneca (-0.54 Prozent auf 115.22 GBP), Novartis (-0.45 Prozent auf 98.50 CHF) und BP (-0.39 Prozent auf 4.10 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 34’549’227 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 502.985 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch