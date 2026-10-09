Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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09.10.2026 12:26:34
STOXX 50 aktuell: Das macht der STOXX 50 am Mittag
Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.
Am Freitag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.78 Prozent auf 5’300.97 Punkte aufwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 5’270.94 Zählern und damit 0.214 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’259.69 Punkte).
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’270.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’306.78 Punkten.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.406 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 5’337.57 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.07.2026, mit 5’385.09 Punkten bewertet. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4’767.34 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 4.47 Prozent auf 27.11 GBP), SAP SE (+ 3.68 Prozent auf 191.42 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.93 Prozent auf 87.18 GBP), Siemens (+ 2.55 Prozent auf 271.00 EUR) und UBS (+ 2.19 Prozent auf 39.68 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-6.86 Prozent auf 24.99 EUR), BP (-1.08 Prozent auf 5.79 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.86 Prozent auf 37.48 GBP), Rheinmetall (-0.74 Prozent auf 928.00 EUR) und Nestlé (-0.36 Prozent auf 75.73 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’363’494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 620.600 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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