Stovec Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stovec Industries hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.08 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.73 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 457.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stovec Industries einen Umsatz von 408.8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch