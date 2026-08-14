Stovec Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Stovec Industries lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.75 INR. Im Vorjahresviertel hatte Stovec Industries 14.17 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.03 Prozent auf 527.7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Stovec Industries 567.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch