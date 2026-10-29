Storytel (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Storytel (B) hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.84 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Storytel (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 1.70 SEK in den Büchern gestanden.

Storytel (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.01 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.91 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.16 Milliarden SEK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch