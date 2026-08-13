Storskogen Group Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Storskogen Group Registered B lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.21 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8.86 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.45 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.235 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 8.82 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch