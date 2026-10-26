Storskogen Group Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Storskogen Group Registered B präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.18 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.33 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.98 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch