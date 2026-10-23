Storebrand Asa Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Storebrand Asa Un hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.610 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1.50 Milliarden USD, gegenüber 2.74 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45.11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch