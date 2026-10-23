Storebrand As verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Storebrand As hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.25 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.09 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27.64 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.30 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.ch