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15.09.2026 06:37:00
STORAGE-OH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
STORAGE-OH hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 53.62 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -19.880 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44.71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 654.6 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 361.9 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.ch
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