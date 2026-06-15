|
15.06.2026 06:37:00
STORAGE-OH legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
STORAGE-OH hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 46.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat STORAGE-OH 546.1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 630.7 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: SMI und DAX gehen deutlich höher ins Wochenende -- US-Börsen schliessen höher -- Börsen in Fernost letztlich kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich in der Freitagssitzung mit kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen notierten höher. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.