Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’708 1.3%  SPI 19’327 1.3%  Dow 51’202 0.7%  DAX 24’635 1.8%  Euro 0.9221 0.2%  EStoxx50 6’188 2.2%  Gold 4’215 - Bitcoin 50’568 0.1%  Dollar 0.7970 0.3%  Öl 86.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Finanzexpertin Suze Orman: Weshalb Bitcoin in jedes Portfolio gehört
Entscheidungsmethoden: Zwischen mehreren Jobangeboten eine Entscheidung treffen - So geht's
Partners Group-Aktie im Blick: Unternehmen schliesst Einfrieren von Evergreen-Fonds aus
US-Regierung gibt Paramount Freigabe für Warner-Übernahme
Roche-Aktie: US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs
Suche...
Plus500 Depot
15.06.2026 06:37:00

STORAGE-OH legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

STORAGE-OH hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 46.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat STORAGE-OH 546.1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 630.7 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.06.26 Marktüberblick: Versorger und Technologiewerte gesucht
12.06.26 Einigung im Nahost-Konflikt?
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
12.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erste Erholungsimpulse?
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
Short 15’054.64 8.96 S6HB9U
SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SXEBDU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones
Gold, Öl & Co. in KW 24: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPO: SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis
Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut Gewinne im sommerlichen Handel
Vor dem Imperium: So jung waren Musk, Bezos, Zuckerberg & Co. bei der Gründung
Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.