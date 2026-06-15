STORAGE-OH legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

STORAGE-OH hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 46.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat STORAGE-OH 546.1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 630.7 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch