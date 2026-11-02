Stora Enso öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stora Enso ein EPS von 0.250 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Stora Enso 2.24 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.28 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch