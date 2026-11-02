Stora Enso hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stora Enso hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.79 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 24.88 Milliarden SEK, gegenüber 25.39 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch