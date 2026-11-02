Stora Enso: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stora Enso präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.250 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.24 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.28 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch