StoneX Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

StoneX Group hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat StoneX Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.19 Milliarden USD im Vergleich zu 34.83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch