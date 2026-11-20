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20.11.2026 06:37:00
StoneX Group präsentierte Quartalsergebnisse
StoneX Group gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.700 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat StoneX Group 37.46 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4.15 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei StoneX Group ein Gewinn pro Aktie von 2.62 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 162.44 Milliarden USD gegenüber 132.39 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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