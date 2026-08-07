Stoneridge präsentierte Quartalsergebnisse

Stoneridge hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stoneridge ein EPS von -0.340 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 20.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch