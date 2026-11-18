StoneBridge Acquisition II A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei StoneBridge Acquisition II A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch