Stonebranch wird in G2 Workload Automation-Herbstberichten 2023 als führend bezeichnet

Der Anbieter von Workload-Automatisierung und verwalteter Dateiübertragung erhält drei Auszeichnungen als führendes Unternehmen, eine Auszeichnung für hohe Leistung und eine Auszeichnung für ein Unternehmen, mit dem die Zusammenarbeit besonders einfach ist

ALPHARETTA, Georgia, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den Herbstberichten 2023 von G2 mehrere Auszeichnungen für Workload-Automatisierung (WLA) und verwaltete Dateiübertragung (Managed File Transfer, MFT) erhalten hat, darunter:



Overall Leader, Global Grid Report für WLA

#1 Overall Leader, Europe Regional Grid Report für WLA

#1 Overall Leader, EMEA Regional Grid Report für WLA

High Performer, Global Enterprise Grid Report für WLA

Easiest Doing Business With, Global Mid-Market Relationship Index für MFT



"Wir fühlen uns geehrt, dass das Lob unserer Kunden Stonebranch eine führende Position in mehreren WLA- und MFT-Berichten eingebracht hat", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden zu helfen, ihre IT-Abläufe zu verbessern und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Diese Auszeichnungen sind eine Bestätigung unserer Bemühungen, und wir freuen uns darauf, weiterhin innovative Lösungen zu liefern, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen."

Dies ist das dritte Jahr, in dem Stonebranch im G2 Global Grid Report für WLA als Overall Leader ausgezeichnet wurde. Der Bericht erstellt eine algorithmische Rangliste von Produkten, die auf Daten aus Produktbewertungen von G2-Nutzern und Daten aus Online-Quellen und sozialen Netzwerken basiert. Die Produkte, die sich im Leader-Quadranten befinden, werden von den G2-Nutzern hoch bewertet und weisen eine bedeutende Marktpräsenz auf.

Für Käufer, Verkäufer, Medien, Investoren und Analysten bieten die G2-Berichte Benchmarks für Produktvergleiche und Markttrendanalysen. Die neuesten Berichte – einschliesslich der globalen und regionalen Grid-, Momentum- und Index-Berichte – sind jetzt auf der G2-Website verfügbar. G2 ist der weltweit grösste Marktplatz für Technologie, auf dem Unternehmen die Technologie entdecken, bewerten und verwalten können, die sie benötigen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.

Über Stonebranch