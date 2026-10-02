Stolt-Nielsen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stolt-Nielsen hat am 01.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15.22 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12.16 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7.43 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.09 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch