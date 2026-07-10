Stolt-Nielsen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stolt-Nielsen stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9.17 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14.81 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.28 Prozent auf 7.09 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.49 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch