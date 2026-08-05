Stoke Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stoke Therapeutics hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Stoke Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.400 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stoke Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 32.56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch