Stock Yards Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Stock Yards Bancorp hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.23 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch