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01.09.2026 06:37:00
Stock Trend Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Stock Trend Capital hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Stock Trend Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.05 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 150.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0.02 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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