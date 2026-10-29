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29.10.2026 07:34:00
STMicroelectronics-Aktie verliert: So lief das dritte Quartal beim Halbleiterkonzern
Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. So fiel das Ergebnis aus.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.
Da der Handel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht eröffnet war, kann die STMicroelectronics -Aktie dort zunächst nicht auf die Geschäftszahlen reagieren. Im vorbörslichen Handel via Tradegate kündigt sich jedoch bereits zwischenzeitlich ein Minus von 1,52 Prozent auf 42,80 Euro an.
Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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