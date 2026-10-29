STMicroelectronics-Aktie verliert: So lief das dritte Quartal beim Halbleiterkonzern

Im dritten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von STMicroelectronics positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,31 US-Dollar nach 0,26 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinn je Aktie im Vorfeld auf 0,385 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.

Da der Handel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht eröffnet war, kann die STMicroelectronics -Aktie dort zunächst nicht auf die Geschäftszahlen reagieren. Im vorbörslichen Handel via Tradegate kündigt sich jedoch bereits zwischenzeitlich ein Minus von 1,52 Prozent auf 42,80 Euro an.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch