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25.11.2026 06:37:00
StKonstantin and Elena hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
StKonstantin and Elena präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.51 EUR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat StKonstantin and Elena 12.4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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