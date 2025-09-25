Stitch Fi a Aktie 39039101 / US8608971078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2025 02:18:05
Stitch Fix Inc. Q4 Loss Decreases
(RTTNews) - Stitch Fix Inc. (SFIX) released Loss for fourth quarter of -$8.58 million
The company's earnings came in at -$8.58 million, or -$0.07 per share. This compares with -$35.74 million, or -$0.29 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.6% to $311.23 million from $319.55 million last year.
Stitch Fix Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$8.58 Mln. vs. -$35.74 Mln. last year. -EPS: -$0.07 vs. -$0.29 last year. -Revenue: $311.23 Mln vs. $319.55 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $333 Mln - $338 Mln
Nachrichten zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
|
23.09.25
|Ausblick: Stitch Fix A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.09.25
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.06.25