Stitch Fix A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stitch Fix A präsentierte am 23.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stitch Fix A -0.070 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 324.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 311.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.090 USD. Im Vorjahr waren -0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1.35 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch