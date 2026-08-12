Stingray Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stingray Group präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.250 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 158.0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stingray Group 95.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch