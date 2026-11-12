Stingray Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stingray Group veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.24 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stingray Group 0.170 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 171.4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch