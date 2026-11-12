Stingray Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stingray Group hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.24 CAD. Im letzten Jahr hatte Stingray Group einen Gewinn von 0.170 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Stingray Group mit einem Umsatz von insgesamt 171.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 51.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch