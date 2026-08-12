Stingray Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stingray Group äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.250 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Stingray Group im vergangenen Quartal 158.0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stingray Group 95.6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch