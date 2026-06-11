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11.06.2026 06:37:00
Stingray Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Stingray Group hat am 09.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Stingray Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.95 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 137.8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96.0 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.420 CAD gegenüber 0.530 CAD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 386.89 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 471.57 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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