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26.10.2026 06:37:00
Stillfront Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Stillfront Group Registered hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.110 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.97 Prozent auf 1.29 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.37 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.635 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 1.28 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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