Stille AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stille AB präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.73 SEK gegenüber 0.100 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stille AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170.6 Millionen SEK im Vergleich zu 138.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch