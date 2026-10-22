Stifel Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stifel Financial hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.23 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.64 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stifel Financial 1.63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch