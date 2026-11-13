STI Foods präsentierte Quartalsergebnisse

STI Foods hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 29.29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte STI Foods 24.58 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 10.72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch