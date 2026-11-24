STI Education Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.05 PHP gegenüber 0.060 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.00 Prozent auf 1.34 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.44 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.ch