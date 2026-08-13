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13.08.2026 06:37:00
STG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
STG hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 67.77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.84 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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