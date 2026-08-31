Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,62 EUR ab. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 29,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 303 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 94,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 15,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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