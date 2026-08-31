Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Nachmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 28,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,62 EUR. Zuletzt wechselten 4'801 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 99,03 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 13,48 Prozent wieder erreichen.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,253 EUR ausgeschüttet werden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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