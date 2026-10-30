Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors reagiert am Nachmittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10'634 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,20 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,27 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,285 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,798 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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